ve İspanya'dan 'a ortak operasyon

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 15:28
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a ortak operasyon

ve İspanya emniyet güçlerinin terör örgütü 'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas istihbarat birimine bağlı terörle mücadele timlerinin İspanyol polisiyle ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu 3 kişiden oluşan hücresi çökertildi.

Zanlıların İspanya'da ikamet etmeleri nedeniyle operasyonun İspanyol polisiyle ortaklaşa yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 3 kişilik hücre içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir kişinin Fas'ın kuzeyindeki Tanca'da yakalandığı aktarıldı.

Diğer iki zanlının İspanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.

ve 'ta savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin etmekle suçlanan zanlıların uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a ortak operasyon
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