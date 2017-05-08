Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yürüyüş Hareketi lideri Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

EN GENÇ OLMASININ YANISIRA BİRÇOK İLKİ DE GERÇEKLEŞTİRDİ



Bu sonuca göre Macron, görevi devraldığında Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Geleneksel merkez sağ ve sol partileri ilk turda yarış dışı bırakan ilk aday olarak kayıtlara geçen Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanlığını kazanan Emmanuel Macron, "Bu gece Fransa kazandı." dedi.

''ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE KARDEŞLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIM''



Macron, Louvre'da seçmenleriyle yaptığı mitinge Avrupa Birliği marşı eşliğinde geldi. Konuşmasına "Herkes bize bunun mümkün olmadığını söylüyordu ama Fransa'yı bilmiyorlardı." diye başlayan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verenlere de saygı duyduğunu, önümüzdeki beş yıl boyunca aşırılığa oy vermeye gerek olmadığını onlara göstereceğini kaydetti.

"Bu gece Fransa kazandı." diyen Macron, önümüzdeki dönemin zor olacağını, ancak her zaman halkıyla doğruları paylaşacağını söyledi. Macron, "Sizi her türlü tehlikeden koruyacağım." diye konuştu.

"Çabalarınızı daha ileriye taşıyacağım." diyen Macron, Fransız İhtilali'nden beri Fransa'nın mottosu olan "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" için çalışacağını kaydetti.

Macron konuşmasının ardından eşi Brigitte Macron ve kampanya arkadaşlarıyla seçmenlerini bir kez daha selamladı. Mitingin sonunda Macron ve seçmenleri Fransa Milli Marşı'nı hep beraber söyledi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin resmi sonuçların Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

FREXIT RİSKİ

Le Pen'in AB'den ayrılma ve ortak para birimi Euro'yu terk etme hayali, piyasaların bu seçimleri istisnai bir dikkatle izlemesine yol açtı.

Fransa'nın AB'den ayrılma (Frexit) veya Euro para birimini terk etme ihtimalinin, Brexit'in yaptığı etkiden çok daha büyük olacağı, bu fikrin Avrupa'nın ekonomik birliğinin sonunu getirebileceği vurgulanıyordu.

AB'nin kurucu üyelerinden olan Fransa, Almanya ile birlikte birliğin işleyişini sürdüren başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

Le Pen, 19 ülke tarafından kullanılan Euro'nun eninde sonunda kullanım dışı kalacağını savunurken, Macron ise bu hafta yayınladıkları videolu kampanya ile İngiliz seçmenlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmalarından duydukları pişmanlık gösterilmişti. (Habertürk)