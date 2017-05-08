karıştı! karşıtı ler düzenlendi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 17:11
Fransa karıştı! Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

'da resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel 'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından , Nantes, Lyon, Rennes ve Strazburg başta olmak üzere çok sayıda şehirde protesto düzenlendi.

'in 20. Bölgesi'nde yüzlerce aşırı sol görüşlü ci, " istifa", "Bizi temsil etmiyorsunuz", "Direniş" sloganları ve pankartlarıyla yürüyüşe geçti. Polis müdahalesi sonrası ara sokaklara dağılan göstericiler, iş yerlerine zarar verdi, yolları çöp kutularıyla kapattı.

Nantes kentinde de yaklaşık 500 kişiden oluşan "kapitalizm karşıtı" grup, ellerinde "yönetilemez nesil" yazan pankartla şehir merkezinde yürüyüşe geçti.

Polise kesici ve yanıcı madde atan gruba güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis 7 göstericiyi gözaltına aldı. Gösteri sırasında bir gazeteci de yaralandı.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ülkenin doğusunda bulunan Strazburg'da aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon taraftarı olduklarını belirten yüz civarında gösterici de Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesini protesto etti.

"Macron istifa" ve "Sokak sandığa karşı" yazılı pankartlarla yürüyen gruba maskeli bir başka grup saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çok sayıda kişi göz altına alınırken, saldırgan grubun aşırı sağ aday taraftarları olduğu açıklandı.

''NE MACRON NE LE PEN''

Güneydoğu 'da bulunan Grenoble kentinde de 500'den fazla kişi, "Ne Macron, ne Le Pen" sloganı attı. Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Paris Valiliği, seçim öncesi güvenlik önlemleri kapsamında 69 kişiye Paris'te bulunmama yasağı getirmişti.

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Fransa karıştı! Macron karşıtı gösteriler düzenlendi
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