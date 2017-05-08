Fransızların çoğu genel seçimde Macron'a oy vermeyebilir

Ipsos/Sopra Steria araştırma şirketi, Fransa'da dün yapılan seçimde yüzde 66,06 oyla rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçen ve merkezi çizgide olduğunu belirten Macron'un, Ulusal Meclis seçimlerindeki olası başarısına ilişkin anket yaptı.

Ankete göre seçmenlerin yüzde 15'i Macron'un milletvekili genel seçiminden de galibiyetle çıkmasını isterken, yüzde 61 ise Macron'un Yürüyüş Hareketi'nin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde etmesinden yana değil.

YÜZDE 30'U GENEL SEÇİMLERDE MACRON'A OY VERMEYECEK



Bunun yanında, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Macron için oy kullananların yüzde 30'u, Ulusal Meclis seçiminde Macron'un hareketine oy vermeyeceğini belirtti.

Fransa'da Ulusal Meclis seçimleri iki turlu olarak 11 ve 18 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin resmi sonuçların Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı seçilen Macron resmi sonuçların açıklanmasının ardından 14 Mayıs'a kadar görevine François Hollande'dan devralacak.