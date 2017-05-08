'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 20 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 12:10
Gine'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 20 ölü

'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen sında 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Konakri'deki çevre yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, aynı istikamette giden tırla çarpıştı.

da 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenlik yetkililerinden Hamidu Babakar Sarr, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, 10 kişinin kaza sırasında öldüğünü, ağır yaralı 10 kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hastane kaynakları da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bazı yolcuların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Gine'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 20 ölü
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