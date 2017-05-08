İtalya'daki Bormida köyüne taşınanlar 2 bin euro kazanacak

Giriş Tarihi: 8.5.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 19:59
İtalya'daki Bormida köyüne taşınanlar 2 bin euro kazanacak

İtalya’nın ücra köylerinden Bormida’da belediye, nüfustaki düşüşü engellemek amacıyla köye taşınacak herkese 2 bin euro öneriyor.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Liguria bölgesinde bulunan Bormida köyü, deniz seviyesinden 420 metre yükseklikte olmasının da etkisiyle hayalet köye dönüştü.

Sadece 394 kişinin yaşadığı köyün Belediye Başkanı Daniele Galliano, köye yerleşecek herkese 2 bin euro ve ayda 50 ila 120 euro kira yardımı vereceklerini söyledi. Galliano, Facebook hesabından yaptığı duyuruda, kararın köy konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Galliano'nun Facebook duyurusu büyük ilgiyle karşılanırken yüzlerce kişi kendilerine bir iş verilmesi halinde köye seve seve taşınacaklarını yazdı.

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İtalya'daki Bormida köyüne taşınanlar 2 bin euro kazanacak
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