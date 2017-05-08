bu kadının peşinde

Giriş Tarihi: 8.5.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 11:46
Pentagon bu kadının peşinde

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın, Suriye’nin Rakka kentinde bulunduğu düşünülen İngiliz kökenli sempatizanı Sally Jones’u ‘hedef sine’ aldığı ortaya çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 49 yaşındaki Jones, 'un Suriye'de suikast sine aldığı 'öncelikli hedefler' arasında yer alıyor. 2013'te örgüte katılmadan önce İngiltere'de punk rock şarkıcılığı yapan Jones, 'ın internet üzerinden yabancı üye toplamasına yardımcı oluyordu.

ÇOCUĞUNU CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Jones'un 2015'te 'nin Suriye'de düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen eski eşi Cüneyt Hüseyin, DEAŞ adına çalışan bir hackerdı. Jones ve Hüseyin'in ABD askerlerini ve Batılıları hedef alan bir çok DEAŞ saldırısını planladığı düşünülüyor. Jones'un 11 yaşındaki oğlu Jojo'yu da 'canlı kalkan' olarak kullandığı söyleniyor. (Vatan)

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Pentagon bu kadının peşinde
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