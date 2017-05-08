'da bir vatandaşı listesinde

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 15:26 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 15:41
Tayland'da bir ABD vatandaşı terör listesinde

'da -Tayland vatandaşı bir kişinin şüphelisi ve finansörü listesine dahil edildiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Savunma Bakanı Yardımcısı Udomdej Sitabutr, Anek Sanfran olarak bilinen - vatandaşı Manoon Chaichana'nın 2015'te Bangkok'ta ceza mahkemesine yapılan el bombalı saldırının arkasındaki isim olduğu gerekçesiyle şüphelisi ve finansörü listesine alındığını açıkladı.

Udomdej, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının, ABD'nin eyaletinde Tayland restoran zinciri sahibi Manoon'un yakalanması ve ülkeye iade edilmesi için gerekli işlemleri başlattığını belirtti.

Öte yandan Tayland emniyet yetkilileri, Manoon'un 2015'teki saldırının yanı sıra ülkede düzenlenen başka terör saldırılarının da finansörü olduğu gerekçesiyle terör şüphelisi ve finansörü listesine alındığını ifade etti.

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Tayland'da bir ABD vatandaşı terör listesinde
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