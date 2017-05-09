Başkanı : -Trump işbirliği tamamen yalan!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 23:15 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 23:43
ABD Başkanı Trump: Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan!

Başkanı Donald , ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Başkanı Donald , ile arasında işbirliği olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan. Vergi ödeyenlerin paralarıyla finanse edilen bu saçmalık ne zaman sona erecek? Clapper (Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü), yalan haber yapan medya kuruluşları da dahil, herkesin bildiği gibi Rusya ile Trump arasında işbirliğine dair bir 'kanıt olmadığını' tekrar tekrar söylemişti" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, daha önce konuya ilişkin, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.

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ABD Başkanı Trump: Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan!
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