ABD ile Kuzey Kore Oslo’da bir araya geliyor

Görüşme daha önce geçen Ağustos ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan benzer toplantının ardından yapılacak ilk görüşme olacak.



Norveç televizyon kanalı NRK'nun haberine göre Norveç Hükümeti'nin ikili görüşmenin gerçekleştirilmesinde baş rolü bulunmuyor. Kuzey Kore'nin önemli müttefiklerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti hükümet sözcüsü de ABD ile Kuzey Kore arasında Oslo'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi doğrulamasına karşın görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi vermedi.



DİPLOMATLAR BİR ARAYA GELECEK



Japonya televizyon kanalı Asahi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatların Kuzey Koreli diplomatlarla bir araya gelmesinin amaçlandığını duyurdu. ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesinin ardından iki tarafın sert açıklamalarıyla birlikte gerginleşmiş, geçen hafta da Papa Franciskus ta ABD ile Kuzey Kore'nin sorunlarını görüşmek üzere üçüncü bir ülkede biraraya gelmelerini önermişti.