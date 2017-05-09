ile Oslo’da bir araya geliyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 14:47
ABD ile Kuzey Kore Oslo’da bir araya geliyor

Farklı kanallardan gelen bilgilere göre ile , son zamanlarda Kore Yarımadası konusunda gerginleşen ilişkileri görüşmek üzere ’in başkenti Oslo’da bir araya gelecekler.

Görüşme daha önce geçen Ağustos ayında 'nin kentinde yapılan benzer toplantının ardından yapılacak ilk görüşme olacak.

televizyon kanalı NRK'nun haberine göre Norveç Hükümeti'nin ikili görüşmenin gerçekleştirilmesinde baş rolü bulunmuyor. 'nin önemli müttefiklerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti hükümet sözcüsü de ile Kuzey Kore arasında Oslo'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi doğrulamasına karşın görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi vermedi.

DİPLOMATLAR BİR ARAYA GELECEK

televizyon kanalı Asahi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatların Kuzey Koreli diplomatlarla bir araya gelmesinin amaçlandığını duyurdu. ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesinin ardından iki tarafın sert açıklamalarıyla birlikte gerginleşmiş, geçen hafta da Papa Franciskus ta ABD ile Kuzey Kore'nin sorunlarını görüşmek üzere üçüncü bir ülkede biraraya gelmelerini önermişti.

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ABD ile Kuzey Kore Oslo’da bir araya geliyor
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