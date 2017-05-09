Kara kuşaktan kara listeye...

Aksiyon filmleri yıldızı ABD'li Steven Seagal'a Ukrayna'dan yasak geldi: Ukrayna Güvenlik Servisi, geçen yıl Rus vatandaşlığına geçen oyuncuyu "ulusal güvenliğe tehdit" olarak tanımladı. Seagal hakkında ülkeye 5 yıllık giriş yasağı getirildi. Ukraynalı haber sitesi Apostrophe'a göre; Rus pasaportu alan Seagal'in toplumsal olarak tehlikeli faaliyetlerin olduğunu iddia eden Ukrayna Güvenlik Servisi, bunun Ukrayna'nın güvenliğini sürdürme çıkarları ile çeliştiğini söyledi. Seagal karara "Kara kuşağım vardı, şimdi artık Kara Liste'de yerim var" sözleriyle tepki gösterdi.