Şaka için sergiye bırakılan , eseri diye cam e alındı

Giriş Tarihi: 9.5.2017 12:06
Şaka için sergiye bırakılan ananas, sanat eseri diye cam vitrine alındı

'da üniversite öğrencilerinin şaka olsun diye bir sergisine bıraktıkları , sanılarak cam içinde sergilendi.

22 yaşındaki Ruairi Gray ve arkadaşı Lloyd Jack, süpermarketten bir sterline (yaklaşık 4.5 TL) aldıkları ı Aberdeen'deki Robert Gordon Üniversitesi'nde bir sergiye bıraktı.

Öğrenciler dört gün sonra geldiklerinde, ananasın korumaya alınarak sergilendiğini gördü.

''BOŞ BİRVİTRİN GÖRDÜM VE...''

Gray, "Boş bir gördüm ve insanların gerçekten eseri sanıp sanmayacağını görmek için elimdeki ananası oraya bıraktım" dedi.

Sanat festivalinin organizatörlerinden Natalie Kerr, ananası kimin vitrin içine koyduğunu bilmediklerini söyledi. Ananas daha sonra kaldırıldı.



Geçen hafta Modern Sanatlar Müzesi'nde, şaka olsun diye yere bırakılan bir gözlük, ziyaretçiler tarafından postmodern bir eser sanılmıştı.(BBC Türkçe)

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Şaka için sergiye bırakılan ananas, sanat eseri diye cam vitrine alındı
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