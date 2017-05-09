Koroma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 15:19
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ernest Bai Koroma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın konuğu olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle 10 Mayıs'ta ve Koroma'nın baş başa görüşecekleri, ardından heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüşmelerde ikili ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, 9-11 Mayıs'ı kapsayan resmi ziyaretin, 'den Türkiye'ye "" düzeyinde ilk kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu ilk resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından bir dönüm noktası oluşturmanın yanı sıra Afrika Kıtası ile özellikle son dönemde ilişkilerimizi derinleştirmeye devam ettiğimizin de göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
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