Somali'de 2 bombalı saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

3 ASKER ÖLDÜ, 5'İ DE YARALANDI



Öte yandan, ülkenin güneyindeki Şebili es-Sufle bölgesinde güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki askeri yetkilerden İsmail Eden, kontrol noktası yakınına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Patlamada 3 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirten Eden, yaralıların başkent Mogadişu'daki en yakın hastanelere nakledildiğini söyledi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği kaydedildi.

Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, başta başkent Mogadişu olmak üzere çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.