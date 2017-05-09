Yeni Cenevre müzakereleri 16 Mayıs'ta

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mistura, Suriyeli tarafları karşılıklı müzakereler için İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden toplayacak.

Açıklamada, Mistura'nın davet edilen taraflarla BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözüm için yoğun müzakereler gerçekleştireceği belirtildi.

ÖZELLİKLE KADINLARIN KATILMASINI İSTEDİ



Mistura'nın, özellikle kadınların politik sürece katılımının artması için ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada, "Müzakereler için hazırlıklar sürerken Mistura geçen hafta Astana'da varılan anlaşmanın şiddetin azalması için önemli katkı sağlamasını ve bu durumun Cenevre'deki siyasi müzakerelere olumlu yansımasını umut ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mistura'nın BM Güvenlik Konseyini konu hakkında bu ay içinde bilgilendireceği de belirtildi.

Toplantıya davet edilen taraflar ya da müzakerelerin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.