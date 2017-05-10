'de nükleer inde kaza

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 06:53
ABD'de nükleer atık tünelinde kaza

'nin Washington eyaletine bağlı Hanford kentindeki nükleer tesiste yer altı lerinden birinde çökme oluştu.

'nin Washington eyaletinde nükleer tesisin yer altındaki lerinden birinde çökme oluşması nedeniyle bölgede "acil durum" ilan edildi.

Hanford kentindeki Hanford Nükleer Rezervasyon Merkezi'nde, radyoaktif atıkların bulunduğu yer altındaki depolama tünelinin bir bölümü çöktü.

Kazada hiçbir çalışan yaralanmadı
Nükleer tesiste yaşandığı için çevrede paniğe yol açan kaza nedeniyle yüzlerce çalışan tahliye edildi. Çalışanlardan, tedbir amaçlı olarak nükleer atıkların etkisine karşı kendilerini korumaları istendi.

Washington Ekoloji İdaresi Sözcüsü Randy Bradbury, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada hiçbir çalışanın yaralanmadığını ve radyasyon sızıntısının olmadığını bildirdi.

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ABD'de nükleer atık tünelinde kaza
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