Mattis, Danimarka ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başat Öztürk'le biraraya geldi.

Bu görüşmenin ardından konuşan Mattis, Rakka'yı ele geçirmek için Türkiye'yle birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

"Bunu nasıl yapacağımız konusunda görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulunan Mattis, Rakka'nın DAEŞ'ten kurtarılmasının ardından da Türkiye'yle istikrarı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı, Rakka'yı kuşatma altına almaya yakın olduklarını ve yabancı savaşçıların bölgeden kaçmamasını sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ABD'den flaş Rakka operasyonu açıklaması!

BAKAN IŞIK, MATTIS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rakka operasyonunun gidişatı ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mattis, Bakan Işık'ı telefonla aradı.

İki bakan, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin yanı sıra Rakka operasyonunun gidişatını görüştü.