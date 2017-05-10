İhvan: Sisi yönetimi "suikast" düzenledi

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili "tasfiyeler" ve "halktan 8 kişiye düzenlenen suikast" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin İhvan'a mensubiyetine ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı dün "silahlı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini" iddia ettiği 8 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca bu kişilerin devlet binaları ile kurumlarına karşı hazırlık içinde olduğunu ileri sürmüştü.

Mısır yönetimi, Aralık 2013'te alınan karar doğrultusunda İhvan'ı terör örgütü olarak kabul etmişti. İhvan ise güvenlik güçlerini, teşkilata mensup kişileri tasfiye etmekle suçluyor.