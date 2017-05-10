İngiltere Başbakanı May NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

İngiltere başbakanlık ofisi "10 Numara"da gerçekleşen görüşme öncesinde ikili basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg ile görüşmesinde, ülkesinin NATO'ya olan bağlılığını teyit etmek istediğini belirten May, "NATO'yu Birleşik Krallık'ın güvenliğinin temel taşı olarak görüyor ve bu ittifakta rol oynamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İngiltere'nin NATO'ya taahhütleri çerçevesinde Estonya ve Polonya'da yaklaşık bin asker konuşlandırdığını ve Karadeniz'de de Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Typhoon jetlerinin bulunduğunu hatırlatan May, "Gayri safi yurtiçi hasılamızın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması ile ekipman harcamasının yüzde 20'lik paya ulaşmasına da çok önem veriyoruz." diye konuştu.

NATO ZİRVESİNİN GÜNDEMİNİ ELE ALDILAR



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, May ile görüşmesinde 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin gündemini ele alacaklarını söyledi.

Zirvenin ana konularının terörle mücadele ile yük paylaşımı olacağını belirten Stoltenberg, İngiltere'nin her iki cephede de örnek teşkil ettiğini kaydetti.

İngiltere'nin bütçede savunmaya ayrılan payda hedefi tutturduğunu kaydeden Stoltenberg, diğer müttefiklerin de bu alanda İngiltere'yi izlemesini umduğunu söyledi.

İngiltere'nin NATO'ya başka yollarla da katkıda bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Estonya'daki çok uluslu taburumuza liderlik ediyorsunuz. Yüksek Hazırlık Seviyeli Kuvvetimize öncülük eden ulussunuz. Kraliyet Hava Kuvvetleriyle Karadeniz bölgesinde göklerde devriye görevi yapıyorsunuz. Sorumluluk paylaşımı ve ortak güvenliğimize katkıda bulunma konusunda gerçekten lider bir ulussunuz ve bunun için size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'LA MÜCADELEYİ ELE ALDILAR



İngiltere'nin terörle mücadele konusundaki katkılarını da takdir ettiğini ifade eden Stoltenberg, bu ülkenin diğer NATO müttefikleri ile birlikte Afganistan'da oynadığı rolü hatırlattı.

Stoltenberg Brüksel'deki zirvede NATO'nun Afganistan'daki varlığının yanı sıra genel olarak uluslararası terörle mücadelede alınacak yeni tedbirlerin ve NATO'nun DEAŞ'la mücadele koalisyonuna destek sağlamasının da masaya yatırılacağını kaydetti. Stoltenberg bu kapsamda yapılacak en iyi şeyin yerel güçlere terörle mücadele konusunda eğitim vererek kendi ülkelerinde istikrarı sağlamalarına yardımcı olmak olacağınına inandığını söyledi.