'i askıya alıyor

Giriş Tarihi: 10.5.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 15:11
İtalya Schengen'i askıya alıyor

Üye Avrupa ülkeleri arasında sınır kontrollerinin kaldırılmasını sağlayan Anlaşması, 'da bu ay yapılacak G7 toplantıları öncesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

G7 ülkeleri Maliye Bakanları toplantısı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında 'nın Bari kentinde yapılacak. G7 üyesi ülkelerin liderleri de 26-27 Mayıs'ta, Sicilya adasının Taormina kentinde düzenlenecek zirvede buluşacak.

Bu toplantılar nedeniyle 10-30 Mayıs tarihleri arasında İtalya, Anlaşması hükümlerini uygulamayacak.

20 GÜN BOYUNCA UYGULANACAK

Bu da, Schengen bölgesine dahil Avrupa ülkelerinden İtalya'ya girişlerde normalde yapılmayan sınır ve gümrük kontrollerinin 20 gün boyunca uygulanacağı anlamına geliyor.

İtalyan Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (Enac), bu tarihler arasında seyahat edecek yolcuları yanlarında geçerli belgelerini bulundurmaları yönünde uyardı.

UYARIDA BULUNDU

Enac, kontroller nedeniyle kuyrukların ve bekleme sürelerinin artabileceği gerekçesiyle yolculara havalimanlarına normalden daha erken gitmelerini de tavsiye etti.

Enac'tan yapılan açıklamada, söz konusu kontrollerin 'kara, deniz ve hava sınırlarında' uygulanacağı belirtildi.

İtalya'ya Schengen Bölgesi içinden ya da dışından yapılan uçak seferleri öncesi havayolu şirketlerinin Detaylı Yolcu Bilgileri'ni (API) paylaşmaları gerektiği de vurgulandı. (BBC Türkçe)

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İtalya Schengen'i askıya alıyor
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