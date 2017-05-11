ABD Başkanı Trump'un Temsilcisi McGurk: Tabka DEAŞ'tan kurtarıldı

Koalisyon güçlerinin hava desteği ile ana omurgasını YPG'nın oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin DEAŞ'ın kontrolünde olan Rakka'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Tabka İlçesi'ne karşı 50 gündür sürdürdüğü operasyon dün gece tamamlandı. Daha önce şehir merkezini ve Tabka barajının bir kısmını alan DSG'nin, DEAŞ'ın kaldığı 3 Mahalleyi ve Tabka barajının kalan kısmını da DEAŞ'tan temizlediği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonda bulunan özel temsilcisi Brett McGurk, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. McGurk mesajında, "Baraj ve şehir DEAŞ'tan kurtarıldı. Suriye Arap Koalisyonu tarafından yönetilen Demokratik Suriye Güçlerinin kontrolüne geçti"dedi.