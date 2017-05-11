Trump'un Temsilcisi McGurk: 'tan kurtarıldı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 10:56
ABD Başkanı Trump'un Temsilcisi McGurk: Tabka DEAŞ'tan kurtarıldı

ABD öncülüğündeki güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin 50 gündür sürdürdüğü operasyonu tamamlandı. Şehir merkezi ve Tabka barajı terör örgütünden tamamen temizlendi. Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, haberi sosyal medya hesabından, "Baraj ve şehir merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı" mesajı ile duyurdu.

güçlerinin hava desteği ile ana omurgasını 'nın oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin 'ın kontrolünde olan Rakka'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan İlçesi'ne karşı 50 gündür sürdürdüğü operasyon dün gece tamamlandı. Daha önce şehir merkezini ve Tabka barajının bir kısmını alan DSG'nin, DEAŞ'ın kaldığı 3 Mahalleyi ve Tabka barajının kalan kısmını da DEAŞ'tan temizlediği belirtildi. Donald Trump'un DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonda bulunan özel temsilcisi Brett McGurk, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. McGurk mesajında, "Baraj ve şehir DEAŞ'tan kurtarıldı. Suriye Arap Koalisyonu tarafından yönetilen Demokratik Suriye Güçlerinin kontrolüne geçti"dedi.

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ABD Başkanı Trump'un Temsilcisi McGurk: Tabka DEAŞ'tan kurtarıldı
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