'da düğün salonunun duvarı çöktü: 24 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 09:21
Hindistan'da düğün salonunun duvarı çöktü: 24 ölü

'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Racastan eyaletine bağlı Bharatpur bölgesi sulh yargıcı N.K. Gupta, gazetecilere yaptığı açıklamada düğün salonunun bahçesinde yemek yiyen konukların, aniden çıkan ndan kaçmak için içeri girmeye çalıştığı sırada 32 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki duvarın çöktüğünü belirtti.

24 KİŞİ ÖLDÜ

Enkaz altında kalan 24 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Anil Tank, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Kum fırtınasının enerji hatlarına zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altındakileri çıkarmak için yürütülen çalışmaları olumsuz etkiledi. Ruhsatsız ve kalitesiz inşaatlar nedeniyle 'da sık sık binalar çöküyor.

2013'te 'de kaçak inşa edilmiş bir binanın çökmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirmişti.

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Hindistan'da düğün salonunun duvarı çöktü: 24 ölü
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