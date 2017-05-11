: Trump ile Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklandık

Giriş Tarihi: 11.5.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 10:58
Lavrov: Trump ile Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklandık

, Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanı Sergey 'u ağırladı. Oval Ofis'te gerçekleşen görüşme sonrası Lavrov, Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerine odaklandıklarını, Rusya'ya yaptırımların ele alınmadığını söyledi.

Rus bakan, Trump'ın Washington ile Moskova arasında karşılıklı fayda sağlanabilecek, iş odaklı, pragmatik ilişkiler kurulması arzusunu dile getirdiğini kaydetti.

Trump da görüşme için "Çok, çok iyi" ifadesini kullanıp, Suriye'deki savaşın sona erdirilmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Trump, "(Suriye'de) ölümleri durduracağız" dedi.

4 yıl sonra ilk kez Washington'ı ziyaret eden , Trump'ın göreve başlaması sonrası ABD Başkanı ile görüşen en üst düzey Rus yetkiliydi.

''DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?''

Lavrov daha önce ise ABD'li meslektaşı ile de bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmazken, bir basın mensubunun Başkanı James Comey'in kovulmasını sorması üzerine Lavrov, "Kovuldu mu? Dalga geçiyorsunuz" karşılığını verdi.

Görüşmeler 'da eksenli devam eden tartışmaların hararetlendiği bir zamana denk gelmesi açısından da önemliydi.

Ziyarette gündeme gelen "Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri", Türkiye, ve Rusya arasında geçen hafta varılan bir mutabakattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan mutabakata, İran'ın garantörlüğü nedeniyle mutabakata "oldukça mesafeli" yaklaşıyor. (BBC Türkçe)

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Lavrov: Trump ile Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklandık
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