Lavrov: Trump ile Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklandık

Rus bakan, Trump'ın Washington ile Moskova arasında karşılıklı fayda sağlanabilecek, iş odaklı, pragmatik ilişkiler kurulması arzusunu dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump da görüşme için "Çok, çok iyi" ifadesini kullanıp, Suriye'deki savaşın sona erdirilmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Trump, "(Suriye'de) ölümleri durduracağız" dedi.

4 yıl sonra ilk kez Washington'ı ziyaret eden Lavrov, Trump'ın göreve başlaması sonrası ABD Başkanı ile görüşen en üst düzey Rus yetkiliydi.

''DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?''

Lavrov daha önce ise ABD'li meslektaşı Rex Tillerson ile de bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmazken, bir basın mensubunun FBI Başkanı James Comey'in kovulmasını sorması üzerine Lavrov, "Kovuldu mu? Dalga geçiyorsunuz" karşılığını verdi.

Görüşmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartışmaların hararetlendiği bir zamana denk gelmesi açısından da önemliydi.

Ziyarette gündeme gelen "Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri", Türkiye, İran ve Rusya arasında geçen hafta varılan bir mutabakattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan mutabakata, İran'ın garantörlüğü nedeniyle mutabakata "oldukça mesafeli" yaklaşıyor. (BBC Türkçe)