Malezya 3 FETÖ'cüyü iade ediyor

Malezya'da 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle gözaltına alınan 3 FETÖ'cüden İhsan Aslan'ın Malezyalı eşinin 'Türkiye'ye göndermeyin' çağrısına Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi yanıt verdi.

"BAŞKA BİR ÜLKEYE DEĞİL TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMELİLER"



Söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyleyen Hamidi, "Üçüncü bir ülkeye değil Türkiye'ye gönderilmek zorundalar. Onları başka bir ülkeye göndererek neden o ülkeye yük olalım? Konuyla polis ilgilenecek. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerine polis karar verecek" dedi.

Malezya'da ilk olarak 2 Mayıs'ta okul müdürü Turgay Karaman ve işadamı İhsan Aslan, 5 Mayıs'ta da İsmet Özçelik isimli Türkiye vatandaşı FETÖ'cülerin tutuklandığı duyurulmuştu. Söz konusu kişilerin tutuklanma gerekçesi ise, Malezyalı güvenlik yetkililerince yapılan açıklamalarda 'ulusal güvenliği tehdit' olarak gösterilmişti.(Hürriyet)