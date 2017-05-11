Washington’da ‘kovulma’ şoku

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'i tartışmalı bir şekilde görevden aldı. Trump'ın Comey'e gönderdiği mektupta, "FBI'ı etkili bir şekilde yönetmeye yetkin değilsin" ifadesi yer aldı. Comey'in görevden alınış şekli ve zamanlaması Amerikan siyaset dünyasının ana gündem maddesi oldu. Trump ekibinin Rusya bağlantılarıyla ilgili iddialarını ve 2016 yılındaki seçimlere Rusya'nın müdahalesini soruşturan Comey'in görevden alınmasını eleştiren Demokrat Senatörler olayı Amerikan Senatosu'na taşımaya hazırlanıyor.



UZATILAN NOTTAN ÖĞRENDİ

Demokratların lideri olan Chuck Schumer, Comey'nin görevden alınmasını "bir tesadüf olarak görmediklerini" açıklarken Senato İstihbarat Komisyonu'nun başı olan Richard Burr, "Zamanlama ve neden konusu beni düşündürdü" dedi. Amerikan medyası ise haberi, Trump'ın yıllar önce yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı "Çırak" (Apprentice) adlı realite şovda elenen katılımcılara yönelik söylediği "kovuldun" ifadesinden ilhamla, "Comey kovuldu" diye verdi. Haberlerde Comey'nin kovulduğunu, önüne uzatılan bir nottan öğrendiği bildirildi. Başkan Trump ise dün Beyaz Saray'da FBI Direktörü James Comey'nin neden kovulduğunu soran gazetecilere, "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit" diye cevap verdi.