'de operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 10:37
ABD'de çete operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı

'de yürütülen büyük çaplı operasyonlarında bin 378 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük operasyonunda, 6 haftada bin 378 kişinin yakalandığı açıklandı.

Yakalananların bin 95'nin çete üyesi olduğu, 238'inin de cezai ve idari suçlar işlediği belirtildi. Çete üyelerinin 900'ünün ise ABD vatandaşı olduğu ifade edildi.

Sınır ötesi ve , kadın ticareti yapan ve cinayet işleyen çetelere yönelik operasyonlarda, 238 silah, 270 kilogram uyuşturucu ve 500 bin dolar ele geçirildiği kaydedildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de çete operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz