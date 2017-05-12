'den flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 21:58 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 01:54
AB'den flaş Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği () Dönem Başkanı 'nın Dışişleri Bakanı , 'nin Avrupa için stratejik bir ortak olduğunu ifade ederek, "Sorunları diplomatik yolla ele almalıyız." dedi.

Avrupa Birliği () Dönem Başkanı 'nın Dışişleri Bakanı , AB ile ilişkilerin geleceğine Türk halkı ve yetkililerinin karar verebileceğini, konuya böyle bakmanın 'nin egemenliğine saygı gereği olduğunu söyledi.

Bununla beraber 28 Nisan'da Malta'da yapılan ve Dışişleri Bakanı 'nun da katıldığı toplantıda, AB'nin Türkiye'yle iletişim kanallarını açık tutmak istediği mesajını verdiğini belirten Vella, Türkiye ile görüşmeye ve meseleleri tartışmaya açık olduklarını vurguladı.

Alınan bazı kararların ilişkilere zararı dokunmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Vella, "AB ve Türkiye arasında güçlü bir ilişki var. Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortak ve sorunları diplomatik yolla ele almalıyız." diye konuştu.

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AB'den flaş Türkiye açıklaması!
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