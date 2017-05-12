Beyaz Saray’ın gizlediği kare

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde çektirdiği fotoğraflar ülkede tartışmaya neden oldu. Kapalı oturum şeklinde gerçekleşen görüşmeye sadece Trump'ın ve Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov'un fotoğrafçıları alınmıştı. Trump yönetimi toplantıya dair fotoğrafları paylaşmazken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın fotoğrafları yayımlaması kafaları karıştırdı. Rus haber portalı Sputnik toplantıya alınmayan ABD'li gazetecilerin bu duruma öfkelendiği belirtti.



'İYİ BİR GÖRÜNTÜ OLMADI'

Politico'da yer alan bir habere göre CBC televizyonunda çalışan bir yetkili Rus gazetecilerin çektiği fotoğrafların kullanılmasını, ABD medyasının toplantı hakkında haber yapmasına izin verilmediğini ve fotoğrafları Rus gazetecilerin çektiğini belirtmek şartıyla izin verdi. Öte yandan Rus Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın Beyaz Saray'da Trump ve Lavrov ile çekilen fotoğrafı da eleştirilere neden oldu. BBC'nin "FBI Direktörü James Comey'nin, 'Trump'ın yakınındaki isimlerle - Moskova büyükelçiliği ilişkilerini araştırmaya başladığı için kovulduğu' suçlamalarının dile getirilmeye başlanmasının hemen ertesi günü, Büyükelçi Kislyak'ın Beyaz Saray'da ağırlanması da iyi bir görüntü olmadı" yorumunu yaptı.