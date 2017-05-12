ların başbakan tercihi Juppe

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 15:26
Fransızların başbakan tercihi Juppe

ların, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel ’un başbakanı olarak en çok merkez sağdan eski Başbakan Alain Juppe’yi görmek istediği belirlendi.

Odaxa araştırma şirketinin yaptığı ankette vatandaşlarına 'un başbakan olarak kimi istedikleri soruldu.

Merkez sağdan Alain Juppe yüzde 26'lık destekle öne çıkarken, onu Sosyalist Partinin önde gelen isimlerinden Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian yüzde 19 ile izledi. Ankette yüzde 18 ile merkez sağ politikacı Jean-Louis Borloo üçüncülüğü aldı.

Cumhurbaşkanı François Hollande, görevini Macron'a pazar günü devredecek. Macron pazartesi günü milletvekili genel seçimine kadar görev yapacak geçici başbakanını açıklayacak.

Milletvekili genel seçiminin ilk turu 11 Haziran'da yapılacak. İlk turda hiçbir parti salt çoğunluğu yakalayamazsa yüzde 12,5'i geçen partiler 18 Haziran'da ikinci turda yarışacak.

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Fransızların başbakan tercihi Juppe
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