İngiltere'de sağlık sistemine siber saldırı!

İngiltere'de bir bölgede gerçekleşen siber saldırı sonucu sağlık bilgi işlem sistemi çöktü. Sorunun siber saldırıdan kaynaklandığının öğrenilmesinin ardından ülkenin tümünde sağlık sistemine yönelik siber saldırıya karşı alarm durumuna geçildi.

St Bartholomew's ve The Royal London hastaneleri de dahil olmak üzere Londra'da bulunan 5 büyük hastanenin yönetiminden sorumlu Londra merkezi sağlık yetkilisi bir acil durum planını harekete geçirdiklerini ve siber saldırı şüphesi nedeniyle rutin randevuları iptal ettiklerini söyledi.

Barth Health, web sitesinde yapılan yazılı açıklamada "Şu an bilişim altyapısında büyük bir kesintiyle karşı karşıyayız ve tüm hastanelerimizde gecikmeler söz konusu. Hastaların güvenliği ve sağlığını korumak için acil durum planımızı devreye soktuk." dedi.

Ayrıca açıklamada "Rutin randevuların iptalinden dolayı özür dileriz. Ambulanslar civardaki komşu hastanelere yönlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.