‘İntihara Kennedy sürükledi’

ABD'nin gelmiş geçmiş en büyük beyzbol oyuncularından biri olarak gösterilen ve 1954'te Marilyn Monroe ile 9 ay evli kalan Joe DiMaggio'nun anılarını anlatan "Dinner with DiMaggio" (DiMaggio ile Akşam Yemeği) adlı kitap, çarpıcı iddialarla gündeme geldi. 1999'da ölen DiMaggio'nun doktoru Rock Positano tarafından yazılan kitapta DiMaggio'nun "Kennedy'ler kadınları öldürdüler ve bu iş yanlarına kaldı. Aradan o kadar yıl geçti, hala ceza almadılar" iddiasına yer verildi. DiMaggio'nun 1962'de aşırı dozda sakinleştirici alarak intihar ettiği açıklanan Monroe'yu "Frank Sinatra ve Kennedy'lerin aşırı kırılgan hale getirerek, intihara süreklediğini" iddia etti. 1999'da ölen DiMaggio'nun, doktoruna "Onun öldürüldüğünü hep biliyordum, ama bunu açıklayarak bir ayaklanma başlatmak istemedim" dediği öğrenildi.