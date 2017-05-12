St. Petersburg bombacısıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
FSB, patlayıcı maddelerin sevkiyatını gerçekleştirdiği üzerinde durulan Ermatov hakkında terör saldırısıyla ne kadar ilişkili olduğuna dair soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.
16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
3 Nisan'da St. Petersburg metrosunda terör saldırısı düzenlenmiş, sonucunda canlı bomba da dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı canlı bomba Celilov'un hazırladığı tespit edilmişti. Aynı metro hattının bir başka istasyonunda üzerinde 1995 doğumlu Celilov'un DNA'sının bulunduğu patlayıcı etkisiz hale getirilmişti.(Sputnik)