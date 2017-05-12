bombacısıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 12.5.2017 09:42
St. Petersburg bombacısıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Federal Güvenlik Servisi (FSB), sundaki terör sını gerçekleşitren Ekbercan Celilov'la bağlantılı, Orta Asyalı bir kişinin Moskova'da gözaltına alındığını açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada, Soruşturma Komitesi'nin talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 Nisan'da düzenlenen sının faili Ekbercan Celilov'la bağlantısı bulunan M. Ermatov adlı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

FSB, patlayıcı maddelerin sevkiyatını gerçekleştirdiği üzerinde durulan Ermatov hakkında terör saldırısıyla ne kadar ilişkili olduğuna dair soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

3 Nisan'da St. Petersburg sunda terör saldırısı düzenlenmiş, sonucunda canlı bomba da dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı canlı bomba Celilov'un hazırladığı tespit edilmişti. Aynı metro hattının bir başka istasyonunda üzerinde 1995 doğumlu Celilov'un DNA'sının bulunduğu patlayıcı etkisiz hale getirilmişti.(Sputnik)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
St. Petersburg bombacısıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz