“Uzaylılar 51’inci Bölge’de” iddiası

ABD'nin gizli üssü olarak bilinen Nevada Çölü'ndeki 51'inci Bölge'de uzaylıların görüldüğü iddia edildi. ABD'nin Andrews Hava Üssü'ne ait bölgede çekilen bir videoda uçuşan parlak bir cisim görülüyor. Videoyu inceleyen UFO araştırmacıları, cisimlerin UFO'lar olduğunu savunuyor. Bölge ilk olarak 1947'de UFO'ların görüldüğü ilk bölge olarak biliniyor.



'İNANILMAZ BİR HIZA ÇIKTI'

Görgü tanıkları ise olaya dair izlenimlerini şu ifadelerle paylaştı: "Cisim birden bire belirdi. Öncelikle karanlık gökyüzünde yavaş yavaş, gürültü yapmadan yer değiştiriyordu. Ardından inanılmaz bir hıza çıktı. Videoyu inceledikten sonra, ikinci ve hatta üçüncü bir cisim daha belirledik" diye konuştu. 51'inci Bölge'de 1947'den bu yana uzaylıların görüldüğü iddia ediliyor ve gün geçtikçe bu bölgeye dair bu tür iddialar artıyor.



'TEKNOLOJİ UZAYLILARDAN'

ABD'nin güneybatısında bulunan New Mexico eyaletinin Rosweel Kasabası'nda 4 Temmuz 1947'de bir UFO düştüğü ve aracın içinde 3 uzaylının cesedi bulunduğu iddia edilmişti. Uzaylıların birine yapılan otopsi çalışmalarının görüntüleri medyada geniş yankı bulmuş ancak çok sayıda kişi görüntüleri kurmaca olduğunu söyleyerek olaya inanmamıştı.



İLK GÖREN PİLOTTU

ABD'nin gizli bölgesi olarak bilinen 51'inci Bölge'de, Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen bilgilerle yeni teknolojiler geliştirildiği de araştırmacıların iddiaları arasında yer alıyor. Söz konusu yenilikler arasında lazer güdümlü füze ve kızılötesi ışın gibi teknolojiler bulunuyor. İlk UFO gözlemini yapan kişi ABD'li işadamı ve pilot Kenneth Arnold olmuştu. Arnold, 24 Haziran 1947 günü Washington eyaleti üzerinde uçarken Rainier Dağı civarında 9 adet hızla hareket eden cisim gördüğünü iddia etmişti. Arnold, hilal şekline benzeyen cisimlerin saatteki hızının binlerce mil olduğunu açıklamış ve onları suda atlayarak giden fincan tabaklarına benzetmişti.