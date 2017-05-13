İspanya'da büyük şirketlere siber saldırı!

Hükümet yetkililerinin ve Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) doğruladığı siber saldırıda, başta telekomünikasyon şirketi Telefonica olmak üzere elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural, bankacılık grubu BBVA'nın da aralarında bulunduğu ülkenin en önemli şirketlerinden bazılarının hedef alındığı bildirildi.

Bilgisayar korsanlarının, veri tabanlarına yeniden ulaşmak isteyen şirketlerden 300 dolar talep ettiği belirtildi.

Saldırıya maruz kalan şirketler gün boyunca çalışanlarının bilgisayar ve telefonlarını kullanıma kapattı.

Enerji, Turizm ve Dijital Acente Bakanlığı kaynakları, siber saldırının Çin merkezli olduğunu ve WannaCry adlı kötü amaçlı yazılım aracılığıyla yapılan saldırının diğer ülkelerde de görüldüğü kaydedildi.

İspanya hükümeti, söz konusu siber saldırı sebebiyle "herhangi bir güvenlik tehdidinin ortaya çıkmadığını" açıkladı.