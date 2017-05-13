Karadeniz'de Rus jetinden ABD uçağına engelleme!

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yüzbaşı Kunze, iki uçağın birbirine 6 metre kadar yaklaştığını ancak söz konusu engellemenin "güvenli ve profesyonelce" olduğunu kaydetti.

Kunze, "Yakınlaşma P-8A'nın görev komutanı tarafından güvenli olarak nitelendirildi. Mesafe, bir engellemenin güvenli olup olmadığını tanımlamadaki faktörlerden sadece biridir." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Kunze, Rus uçağını SU-27 olarak ifade ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın SU-30 olduğunu belirtti.

Amerikalı sözcü, söz konusu uçuşun uluslararası sularda rutin bir görev olduğuna dikkati çekerken, Rus Savunma Bakanlığı Amerikan uçağının Rusya sınırına yaklaşmakta olduğunu ve bunun üzerine engellendiğini vurguladı.

ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Rus jetlerinin NATO uçaklarını Karadeniz'de 10 Şubat günü dört defa taciz ettiğini açıklamıştı. Benzer şekilde son aylarda Baltık Denizi'nde de Amerikan ve Rus uçakları arasında zaman zaman yaklaşma ve engellemelerin olduğu ve bunların bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtiliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağı Su-30'un 9 Mayıs'ta Rusya sınırlarına yaklaşan Amerikan casus uçağını yakalamak için Karadeniz'de havalandığını bildirdi.



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın 12:00'da meydana geldiği, Su-30'un Güney Askeri Bölgesi'nin nöbetçi güçleri arasında yer aldığı belirtildi. Rus uçağının pilotu Amerika'nın uçağına yaklaştıktan sonra uçağı R8A "Poseidon" olarak belirledi.



Açıklamalara, "Rus uçağı Amerikalı pilotları manevra yaparak 'Selamladı'. Bunun ardından Amerikan uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştı. Su-30 başarıyla hava üssüne geri döndü" diye devam edildi.



Daha önce NBC TV kanalı, Rus uçağının ABD Hava Kuvvetleri uçağından 6 metre uzaklıkta uçtuğunu bildirmişti.