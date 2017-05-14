ABD’den DEAŞ skandalı

Terör örügütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile birlikte Suriye'de operasyonlar düzenleyen ABD, Rakka yakınlarındaki Tabka kentinden YPG ile yaptıkları anlaşma sayesinde kaçan DEAŞ teröristleri hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Donanma Yüzbaşısı Jeff Davis, YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile DEAŞ'ın anlaşmaya vardığını ve 70 kadar DEAŞ'lı teröristin silahlarını bırakarak Tabka'dan çıktığını açıkladı. Davis, DEAŞ ile varılan anlaşmaya ABD'nin taraf olmadığını ve bu teröristleri uçaklarla takip ettiklerini söyledi. Teröristlerin büyük bir kısmının Rakka'ya ulaştığını kaydeden Davis, sözkonusu anlaşmanın 'sivillerin yaşamını kurtarmak için gerçekleştirildiğini' savundu.



RAKKA'YA 50 KİLOMETRE

Trump yönetimi, Türkiye'nin tepkilerine rağmen YPG'ye gelişmiş silahlar göndereceğini açıklamıştı. Sözcü Davis, YPG'ye silah gönderimine henüz başlamadıklarını, ancak başlasalar bile resmi olarak bunu duyurma yoluna gitmeyeceklerini söyledi. Rakka'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ülkenin en büyük barajına ev sahipliği yapan Tabka'nın ardından, ABD ve YPG'nin Rakka operasyonuna başlaması bekleniyor.