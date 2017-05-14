'da silahlı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 15:23
Afganistan'da silahlı saldırı

'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Ruyi Du Ab ilçesine Taliban ları tarafından düzenlenen silahlı da 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Samangan Valisi Abdukerim Haddam, ların, ilçe merkezine silahlı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada ilçedeki komutan Habibullah Andarabi ile 8 militanın öldüğünü ifade eden Haddam, öldürülen lerin arasında Taliban'ın sözde gölge vali yardımcısı Molla Celal'ın da bulunduğunu söyledi.

Haddam, çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Afganistan'da silahlı saldırı
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