Afganistan'da silahlı saldırı

Samangan Valisi Abdukerim Haddam, militanların, ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada ilçedeki komutan Habibullah Andarabi ile 8 militanın öldüğünü ifade eden Haddam, öldürülen teröristlerin arasında Taliban'ın sözde gölge vali yardımcısı Molla Celal'ın da bulunduğunu söyledi.

Haddam, çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.