Europol’den flaş siber saldırı açıklaması!

İngiliz kanalına konuşan Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright, gerçekleştirilen son siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Wainwright, yarın sabah gerçekleştirilebilecek olası saldırı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların giderek artabileceği endişesinde olduklarını ifade eden Europol Direktörü, "Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla kurban var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti" dedi.

Siber saldırıda kullanılan yazılım kendine has bir yazılım olduğu ifade edilirken, Wainwright şu ana kadar saldırıya uğrayan kullanıcılardan çeşitli ödemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi. Eurpoli direktörü, saldırının sorumlularına yönelik incelemenin FBI ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.