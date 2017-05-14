’den flaş açıklaması!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 20:36 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 21:01
Europol’den flaş siber saldırı açıklaması!

Direktörü Wainwright, cuma günü gerçekleştirilen nın 150 ülkede 200 binden fazla mağduru olduğunu söyledi ve yarın yeni bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz kanalına konuşan Direktörü Rob Wainwright, gerçekleştirilen son lara ilişkin açıklamada bulundu. Dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Wainwright, yarın sabah gerçekleştirilebilecek olası saldırı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların giderek artabileceği endişesinde olduklarını ifade eden Europol Direktörü, "Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla kurban var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti" dedi.

Siber saldırıda kullanılan yazılım kendine has bir yazılım olduğu ifade edilirken, Wainwright şu ana kadar saldırıya uğrayan kullanıcılardan çeşitli ödemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi. Eurpoli direktörü, saldırının sorumlularına yönelik incelemenin FBI ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Europol’den flaş siber saldırı açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz