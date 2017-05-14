Faciada hayatını kaybedenlerin leri ailelerine teslim ediliyor

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 11:01
Faciada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

’da yolcu midibüsünün uçuruma devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin leri defnedilmek üzere ailelere teslim ediliyor.

'te gerçekleştirilecek etkinliğine katılmak için dün 'in ilçesinden yola çıkan midibüsün, 'da uçurumdan devrilmesi sonucu 24 kişi hayatı kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi nakil araçlarıyla İzmir'e getirilen cenazelerin, bir kısmı Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesine bir kısmı da Yenişehir Mahallesindeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesine konuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sabahın erken saatlerinde gelen aileler, hüzün dolu bir bekleyişle cenazelerini teslim aldı. Kimisi son kez kaybettiği yakınını görebilmek için Gasilhane'ye girerken, kimisi de gözyaşları içinde cenazeyi bekledi. Cenazelerin teslimi sırasında yakınlarını kaybedenler feryat ederek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler için toplu bir tören yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmezken, teslim alınan cenazelerin öğle ve ikindi namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.
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Faciada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
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