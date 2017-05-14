İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Başkent Tahran'daki Azadi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seçim mitinginde konuşan Ruhani seçimlerde İran halkının, "huzur ortamı ve ilerleme" ile "gerilim ve gerileme" arasında bir tercihte bulunacağını söyledi.

Seçimlerde önemli ve tarihi bir tercih yapılacağını dile getiren Ruhani, "Ülkenin selametinin halkın oylarında olduğunu söylüyoruz. Gençlerimiz düşüncesine göre yönetilmek istiyor." ifadelerini kullandı.

''ARKAMIZDAN VURULDUK''



Ruhani, 4 yıllık hükümeti boyunca icraatta istedikleri noktaya gelemediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz hedeflerimizin yüzde yüzüne ulaşamadık. Ama doğru bir yoldayız. Bu doğru yolu daha güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Çatışmacı ve gerilimin yerini ümit ve denge almıştır. Halkımız arasında ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Biz, İslam ve İran hüviyetli gençlerin dünyayla barış içerisinde yaşamasını istiyoruz."

Muhafazakar kesimin nükleer anlaşmaya darbe vurmak istediğini savunan Ruhani, "Biz dünyayla görüşürken, birileri bizi arkadan hançerledi. Sabrettik. İran'ın bir kez daha inzivaya (dünyadan dışlanmaya) mahkum edilmesini istemiyoruz. Tüm yaptırımların kalkmasını istiyoruz. Yaptırımlardan kazançları olanlar bunu istemiyor." açıklamasında bulundu.

''HALA CEVAP VERMEDİLER''



Ülkedeki bazı demokrasi ve insan hakları ihlallerine de değinen Ruhani, reformist hareketin lideri Muhammed Hatemi'nin görüntü yasağını eleştirdi. Ruhani, "Hatemi'nin hangi kanun uyarınca görüntü yasağına uğradığını soran bir mektup yazdık. Hala benim mektubumun cevabını vermediler." dedi.

Son yıllarda liberal ve özgürlükçü söylemleriyle ön plana çıkan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye muhafazakarlar tarafından uygulanan baskı ve hakaretleri hatırlatan Ruhani, Rafsancani'nin yolunu sürdüreceklerini söyledi.

Ruhani, eğer yolsuzlukların olması istenmiyorsa serbest piyasa ekonomisine geçilmesinin ve bazı devlet kurumlarının kar amaçlı faaliyetler yapmasının engellenmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Program başlamadan önce, ülkenin tanınmış sinema sanatçı ve sporcuları Ruhani'ye desteklerini açıkladılar.

Salonu dolduran on beş bin civarındaki Ruhani taraftarı, reformist lider Muhammed Hatemi, Yeşil Hareketi'nin ev hapsindeki önderleri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi lehine slogan attılar.