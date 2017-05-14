'da korkutan !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 15:15
İran'da korkutan deprem!

'ın kuzeydoğusundaki Kuzey eyaletinde dün akşam meydana gelen 5,7 şiddetindeki de 2 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.

resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Olaylar Birim Başkanı Taki Devletabadi, de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, sayısının 400 olduğunu belirtti.

Yaralıların 223'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 177'sinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Devletabadi, yoğun bakımda olan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Dün akşam yerel saatle 22.30'da İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Piyş Kale ilçesinde yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem, 58 saniye sürmüştü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'da korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz