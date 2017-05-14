İran'da korkutan deprem!

İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan Horasan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Olaylar Birim Başkanı Taki Devletabadi, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 400 olduğunu belirtti.

Yaralıların 223'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 177'sinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Devletabadi, yoğun bakımda olan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Dün akşam yerel saatle 22.30'da İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Piyş Kale ilçesinde yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem, 58 saniye sürmüştü.