Macron görevi Hollande'dan devraldı

Elysee Sarayı'nda yapılan törenle Macron, 5. Cumhuriyet'in 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Tören öncesinde Hollande ve Macron yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Hollande, yaklaşık 300 olduğu belirtilen nükleer savaş başlıklarının kodlarını da Macron'a verdi.

Görüşmenin ardından Hollande, Macron tarafından saraydan alkışlar arasında uğurlandı. Macron ve eşi Brigitte Macron daha sonra Elysee'nin merdivenlerinde gazetecilere poz verdi.

DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ



Görüşmenin ardından düzenlenen törende, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Macron'a en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

Törene Macron'un eşi Brigitte Macron, pek çok politikacı ve üstü düzey bürokrat da katıldı.

Macron'un öğleden sonra Champs Elysees Caddesi'ndeki meçhul asker anıtı olarak bilinen Arc de triomphe de l'Etoile'yi (Zafer Takı) ziyaret ederek oraya çiçek bırakması bekleniyor.

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BELLİ OLDU

Emmanuel Macron akşam saatlerinde de Paris Belediyesine geçerek burada konuşma yapacak.

Yaklaşık bir yıl önce kurduğu En Marche (Yürüyüş Hareketi) ile cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda merkez sağ ve merkez solu yarış dışı bırakan hareketinin merkezde politikalar izleyeceğini bildiren Macron, ikinci turda aşırı sağcı Marine Le Pen'i açık ara geçerek cumhurbaşkanı seçilmişti.

Macron aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

MACRON KİMDİR?

Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron, 21 Aralık 1977'de Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan ve "Kuzeyin Venedik'i" olarak adlandırılan Amiens kentinde doğdu. Doktor bir anne ve nörolog bir babanın oğlu olan Macron'un hayatında, çocukluğunun büyük bölümünü birlikte geçirdiği kolej müdiresi anneannesinin büyük etkisi oldu.

Kendisinden iki yaş büyük erkek kardeşi ve beş yaş küçük kız kardeşi bulunan Macron, küçüklüğünde piyano dersi aldı. Piyanodaki ustalığı ona yıllar sonra profesyonel hayatında "Finansın Mozartı" lakabının takılmasına sebep oldu.

İlk eğitimini Cizvit ve Katolik kilisesinin kontrolündeki okullarda alan Macron, daha sonra erkek kardeşi ile Paris'te lise ve üniversiteyi okudu. Macron, Paris X-Nanterre üniversitesinden felsefe, Siyasi Etütler Enstitüsünden (IEP) siyaset bilimi diploması aldı.

Fransa'da son 60 yılın yöneticilerinin vazgeçilmez okulu olarak gösterilen Ulusal İdarecilik Okulundan (ENA) mezun olan Macron, 2002-2004 yılları arasında burada Fransa'yı ve Fransız yönetim sistemini öğrendi.

Fransa'da elitlerin okulu sayılması ve devlete yönetici yetiştirmesiyle öne çıkan ENA'dan mezun olmasının ardından 2004-2008 yıllarında maliye müfettişi olarak çalışan Macron'un yolları bu süreçte, 1980'den bu yana "Fransa siyasetinin gizli gücü" olarak görülen ekonomist ve yazar Jacques Attali ile kesişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye ekonomi alanında bir reform paketi raporu hazırlayan Attali, Macron'u yardımcısı olarak yanına aldı.

Aynı yıl Macron, 15 yaşındayken tanıştığı, kendisinden 24 yaş büyük tiyatro öğretmeni Brigitte Trogneux ile evlendi. İlk evliliğinden üç çocuğu olan 64 yaşındaki Trogneux'in 7 de torunu bulunuyor.

FİNANS DÜNYASINA GİRİŞİ



Fransa yönetiminin "akıl hocası" Attali ile tanışması sonrasında devlet memurluğundan istifa eden Macron, kariyerini özel sektörde devam ettirerek Rotschild Bankasında işe girdi.

Macron, yatırım ve finans pazarlıklarıyla geçen 4 yılda dünya çapındaki şirketlerle ilgili kararlar almayı ve finans sektörüne yön veren adımları atmayı öğrendi, aynı dönemde Cumhurbaşkanı François Hollande ile tanıştı ve birlikte çalışma teklifi aldı. 2012 cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşen bu tanışma, Macron'a önce Hollande'ın danışmanlığı, daha sonra da Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı olma yolunu açtı. Hollande'ın, 34 yaşındaki bu liberal danışmanına güveni tamdı ve 2014'te Macron'u Ekonomi Bakanı olarak görevlendirdi.

2016'nın nisan ayında isim ve soyisminin baş harfleriyle başlayan En Marche (Yürüyüş) hareketini kuran Macron, aynı yıl ağustos ayında da Ekonomi Bakanlığından istifa ederek cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız adaylığını ilan etti.

DAHA LİBERAL POLİTİKALAR İZLEMESİ BEKLENİYOR



Macron, Sosyalist Partide geleceğini görmemesi ve bu partinin anketlerde tarihinin en düşük oy oranlarını almasının ardından yeni bir hareket başlatmayı tercih etti.

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığını devralmasıyla Fransa'nın daha liberal politikalar izlemesi bekleniyor. Aşırı sağ tehdidine karşı kendisine oy veren milyonları rahatlatıcı mesajlar veren Macron, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha etkili ve güçlü bir Fransa vadediyor.

Diğer taraftan Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü (REM) partisinin Ulusal Meclis seçimlerinde hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı Macron'un önündeki en önemli soru işareti olarak duruyor.