Mersin'de deniz sezonu açıldı

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop dünyadaki olumsuz gelişmelerden tüm turizm sektörüyle birlikte bölge turizminin de zarar gördüğünü ve 2016 sezonunu bu şekilde kapattıklarını belirtti.

Yeni açılan deniz sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Öztop, şunları söyledi:

''YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ''



"Türkiye'nin çevresindeki olumsuz gelişmelere rağmen bu yılın turizmcilere iyi geleceğini umut ediyoruz. Bilindiği gibi Batı Akdeniz'deki tesislerden birçoğunda turların iptal edildiği bilgilerine ulaşıyoruz. Biz Doğu Akdeniz'de iptallerin pek yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bölgemiz çok farklı bir yapıya sahip. Yurt dışında çalışan yani gurbetçi olarak tabir ettiğimiz işçilerimizin tatile gelmeleriyle otellerimiz doluyor. Yani turist sıkıntısı çekmiyoruz. Turizmin en verimli dönemi olan temmuz, ağustos aylarında sahillerimiz ve otellerimiz hem yerli hem de gurbetçilerimizle doluyor. Bu yönden Mersin bölgesi turizmcileri sezondan umutlular."

Öztop, Mersin bölgesinin en yüksek turizm kapasitesine sahip Kızkalesi'nde turizm işletme belgeli 104 otel, pansiyon, apart otel, motel ve yıldızlı oteller gibi işletmelerde 10 bine yakın yatağın bulunduğunu sözlerine ekledi.