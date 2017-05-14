'de u açıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 11:02
Mersin'de deniz sezonu açıldı

'de hava sıcaklıkları ve nemin artmasıyla u başladı. Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi'ne gelenler denizin keyfini çıkardı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop dünyadaki olumsuz gelişmelerden tüm turizm sektörüyle birlikte bölge turizminin de zarar gördüğünü ve 2016 unu bu şekilde kapattıklarını belirtti.

Yeni açılan sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Öztop, şunları söyledi:

''YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ''

"Türkiye'nin çevresindeki olumsuz gelişmelere rağmen bu yılın turizmcilere iyi geleceğini umut ediyoruz. Bilindiği gibi Batı Akdeniz'deki tesislerden birçoğunda turların iptal edildiği bilgilerine ulaşıyoruz. Biz Doğu Akdeniz'de iptallerin pek yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bölgemiz çok farklı bir yapıya sahip. Yurt dışında çalışan yani gurbetçi olarak tabir ettiğimiz işçilerimizin tatile gelmeleriyle lerimiz doluyor. Yani turist sıkıntısı çekmiyoruz. Turizmin en verimli dönemi olan temmuz, ağustos aylarında sahillerimiz ve otellerimiz hem yerli hem de gurbetçilerimizle doluyor. Bu yönden bölgesi turizmcileri sezondan umutlular."

Öztop, Mersin bölgesinin en yüksek turizm kapasitesine sahip Kızkalesi'nde turizm işletme belgeli 104 otel, , apart otel, motel ve yıldızlı oteller gibi işletmelerde 10 bine yakın yatağın bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Mersin'de deniz sezonu açıldı
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