Rusya'dan flaş açıklama: Savaşa hazırız!

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Ria Novosti'ye konuştu.

Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerinin Kuzey Kore'nin füze atışları nedeniyle savaşa hazır halde bulunduklarını belirten Ozerov, şunları söyledi: Rusya'nın füze atışlarının hedefi olmadığının farkındayız. Fakat kendimizi her türlü olumsuz olaydan korumak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerimizi üst düzey savaşa hazırlık halinde bulunduruyoruz.

TEHDİTLERİ KENDİMİZ ANALİZ EDEBİLİRİZ

ABD hükümeti bir süre önce Kuzey Kore'nin bu eyleminin Rusya'yı mutlu etmediğini, çünkü füze atışının sınıra yakın yerde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Washington'un bu tepkisine yorum yapan Viktor Ozerov, Rusya'nın dış tehditleri kendisinin analiz edebileceğini söyledi.