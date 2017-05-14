Yunanistan'da tren kazası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 02:08
Yunanistan'da tren kazası

Atina-Selanik seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı biLdirildi.

Yunan devlet demiryolları işletmesi TRAİNOSE tarafından yapılan açıklamada, Atina - Selanik seferini yapan trenin henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, aralarında makinistin de bulunduğu beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Selanik'teki hastanelere kaldırıldı.

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Yunanistan'da tren kazası
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