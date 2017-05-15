ABD'den flaş Rusya açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, NBC'e verdiği röportajda "Birçok kişinin bunun dünya için faydalı olmadığını gördüğünü düşünüyorum. Özellikle de biz Amerikalılar için, ulusal güvenliğimizin çıkarları için söz konusu ilişkilerin böylesine düşük seviyede kalması faydalı değil. Bu durumu düzeltebilir miyiz, bakacağız" dedi.

İkili ilişkiler ile ilgili olarak 'sıfırlama' teriminin kullanılmasına karşı olduğunu belirten Tillerson, "'Sıfırlama' gibi terimlerle suistimal edildiğini düşünüyorum. Sıfırlama yapılamaz, geçmiş silinemez ve yeni bir sayfadan başlanamaz… Biz, elimizde olan sayfayla başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ'

ABD'li Bakan, 'Rusya'nın ABD'de yapılan 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinden emin olduğunu', ancak ikili ilişkilerin daha geniş bağlamda ele alınması gerektiğini savundu. Tillerson, "Bu ilişkilere en geniş bağlamında bakmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD'nin güvenliği için gerekli olduğunu düşündüğümüz ilişkilere dönersek, dikkatimizi gerektiren birçok önemli alan mevcut" dedi.

ABD'nin Barack Obama başkanlığındaki eski yönetimi, Rusya'yı ABD'deki başkanlık seçimine müdahale etmekle suçlamıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin ve Senatosu'nun istihbarat komiteleri halen, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

Öte yandan Moskova, ABD gizli servislerinin suçlamalarını birçok kez yalanlamış, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu suçlamaların 'tamamen asılsız' olduğunu açıklamıştı.