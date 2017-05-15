'den açıklaması

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 11:59
ABD'den Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Rex , mevcut Rus-n ilişkilerinin ’un ve dünyanın çıkarlarına uygun olmadığını, fakat bu ilişkilere yeniden başlanmasının imkansız olduğunu söyledi..

NBC TV kanalına yaptığı açıklamada, "Çoğu kişinin bunun dünya için faydalı olmadığını gördüğünü düşünüyorum. Bu ilişkilerin bu denli düşük düzeyde kalması bizim için, lılar için ve ulusal güvenliğin çıkarları için faydalı değil. Bunu düzeltebilir miyiz bakıp göreceğiz" dedi.

''GEÇMİŞİ SİLEMEYİZ''

Tillerson şu şekilde devam etti:

"İki ülkenin ilişkilerinde yeniden başlama kavramının kullanılmasına karşıyım. Yeniden başlayamayız, geçmişi silemeyiz ve temiz bir sayfadan başlayamayız. 'nın 'nin 2016 yılındaki seçimlere karıştığından eminim, fakat ikili ilişkilere daha geniş kapsamda bakmak gerekiyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli alanlar var. "

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ABD'den Rusya açıklaması
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