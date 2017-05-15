Almanya’dan çifte vatandaş konumundaki Türklere uyarı

Olağanüstü hal nedeniyle, ülkeden çıkışının yasaklanabileceğine vurgu yapılan seyahat uyarısında, bu suçlamalara Türk vatandaşı olmayanların da maruz kalabileceğine dikkat çekildi. 2017'nin ilk çeyreğinde çok sayıda Alman vatandaşının Türkiye'ye girişine herhangi bir neden belirtilmeksizin giriş izni verilmediği de kaydedilen Dışişleri uyarısında, bu kişilerin uzun gözaltı sürelerinin ardından Almanya'ya dönmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, sorun yaşayan kişilerin aynı zamanda Türk vatandaşlığına da sahip olmaları durumunda, Alman uyrukluların sahip olduğu konsolosluk yardımı gibi yasal hakların Türk hükümeti ve kurumlarına karşı her durumda sağlanmasının mümkün olamayabileceği kaydedildi.