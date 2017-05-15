’dan çifte konumundaki lere uyarı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 14:17
Almanya’dan çifte vatandaş konumundaki Türklere uyarı

çifte konumundaki leri ’ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Mayıs tarihinde güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, aynı zamanda Türk ve vatandaşlığına sahip kişilere Türkiye’ye yapacakları seyahatte herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda konsolosluk desteği verilemeyebileceği kaydedildi.

Olağanüstü hal nedeniyle, ülkeden çıkışının yasaklanabileceğine vurgu yapılan seyahat uyarısında, bu suçlamalara ı olmayanların da maruz kalabileceğine dikkat çekildi. 2017'nin ilk çeyreğinde çok sayıda vatandaşının 'ye girişine herhangi bir neden belirtilmeksizin giriş izni verilmediği de kaydedilen Dışişleri uyarısında, bu kişilerin uzun gözaltı sürelerinin ardından 'ya dönmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, sorun yaşayan kişilerin aynı zamanda Türk vatandaşlığına da sahip olmaları durumunda, Alman uyrukluların sahip olduğu konsolosluk yardımı gibi yasal hakların Türk hükümeti ve kurumlarına karşı her durumda sağlanmasının mümkün olamayabileceği kaydedildi.

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Almanya’dan çifte vatandaş konumundaki Türklere uyarı
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