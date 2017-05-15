Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi yüzde 6’lık bir oy kaybına uğradı

13 milyon 100 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya'da, seçmenlerin yüzde 65,5'i sandığa gitti. Bundan önceki seçime göre katılımda yüzde 5 oranında artış görüldü. Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi, büyük şok yaşadı. Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar (CDU) yüzde 34,3, Sosyal Demokrat Parti (SPD)yüzde 30,6, Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 12,2, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 7.5, Yeşiller Partisi (Grüne) yüzde 6,1, Sol Parti (Die Linke) yüzde 5,0 oy alırken, diğer partilerde yüzde 4,2 oy aldı.

Türkiye karşıtlığı prim yapmadı

SPD'nin oyları, bundan önceki seçimlere göre yüzde 8 düşerken, Yeşiller'de yüzde 6'lık bir oy kaybına uğradı. Irkçı söylemleri ile bilinen AfD, yüzde 7,5 oy oranı ile meclise girmeyi başardı. Bundan önceki seçimlerde meclise giremeyen FDP, 11,9'luk oy oranı ile meclise girdi. Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Cem Özdemir'in partisi Yeşiller Partisi'nin oyları yarı yarıya düşüş göstererek, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kraft, görevi bıraktı

Bu arada alınan bilgiye göre, 5 yıldır KRV eyaleti başbakanlık görevini yürüten SPD'nin favori adayı Hannelore Kraft, seçim sonuçlarından sonra görevini bıraktı.

Türkler, BİG ve ADD'ye ilgi göstermedi

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Türk kökenli adaylardan, CDU'dan Serap Güler'in ve SPD'den Volkan Baran'ın meclise girmesi bekleniyor.

Türk kökenli seçmenler, yine Türk kökenlilerin kurduğu BİG ve ADD Partileri'ne ilgi göstermediği görüldü.

Öte yandan, yüzde 5 barajın olduğu KRV seçimleri, önümüzdeki Eylül ayındaki Almanya genel seçimlerinin de kaderini belirleyecek.