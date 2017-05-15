ı böyle yakaladı! yla karşı karşıya

Giriş Tarihi: 15.5.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 15:38
Kralı böyle yakaladı! Hapis cezasıyla karşı karşıya

ı Maha Vajiralongkorn bir alışveriş merkezinde yanında kız arkadaşıyla oldukça sıra dışı bir görüntüde yakalanmıştı. Kralın üzerindeki kısa sarı atlet sadece ülkesinde değil dünyada da gündem olmuştu. Ancak kralı görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan kişi yla karşı karşıya kaldı.

'da "lese-majeste" adı verilen yasaya göre monarşiyi eleştirenler 15 yıl yla yargılanabilir. Görünen o ki Ülkenin ı Maha Vajiralongkorn'u Almanya'da bir alış veriş merkezinde gizlice görüntüleyip 'ta o görüntüleri paylaşan kişi de yargılanabilir. Suçu ise Kral'ın videosunun çekilmesinin yasak olması. Bu kraliyete bir eleştiri olarak yorumlanıyor.

TAYLAND KRALI YİNE YAKALANDI!

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kral Maha görüntülerde bir kralın ciddiyetinden oldukça uzak bir halde. Yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen genç bir kadınla mağazaları geziyor. Üzerinde ise sarı renkli kısa bir atlet ve kot pantolon var. Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı olduğu görünen Kralın bu ilk sıra dışı durumu değil. Kral Maha daha önce de beyaz kısa bir atletle havalimanında bir kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

TAYLAND'DAN FACEBOOK'A UYARI

Web sitelerinde Yasadışı içeriği kontrol gücüne sahip Dijital Ekonomi ve Toplum Tayland Bakanlığı tarafından Facebook'a karşı Bilgisayar Suç Yasası uyarınca dava açılabilir. Ancak hukuk uzmanları durumun tam olarak Facebook ile ilgili olmadığını ve böyle bir davanın imkansız olacağını savunuyor. (Milliyet)

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Kralı böyle yakaladı! Hapis cezasıyla karşı karşıya
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