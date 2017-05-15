Kralı böyle yakaladı! Hapis cezasıyla karşı karşıya

Tayland'da "lese-majeste" adı verilen yasaya göre monarşiyi eleştirenler 15 yıl hapis cezasıyla yargılanabilir. Görünen o ki Ülkenin Kralı Maha Vajiralongkorn'u Almanya'da bir alış veriş merkezinde gizlice görüntüleyip Facebook'ta o görüntüleri paylaşan kişi de yargılanabilir. Suçu ise Kral'ın videosunun çekilmesinin yasak olması. Bu kraliyete bir eleştiri olarak yorumlanıyor.

TAYLAND KRALI YİNE YAKALANDI!

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENDİ



Kral Maha görüntülerde bir kralın ciddiyetinden oldukça uzak bir halde. Yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen genç bir kadınla mağazaları geziyor. Üzerinde ise sarı renkli kısa bir atlet ve kot pantolon var. Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı olduğu görünen Kralın bu ilk sıra dışı durumu değil. Kral Maha daha önce de beyaz kısa bir atletle havalimanında bir kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

TAYLAND'DAN FACEBOOK'A UYARI

Web sitelerinde Yasadışı içeriği kontrol gücüne sahip Dijital Ekonomi ve Toplum Tayland Bakanlığı tarafından Facebook'a karşı Bilgisayar Suç Yasası uyarınca dava açılabilir. Ancak hukuk uzmanları durumun tam olarak Facebook ile ilgili olmadığını ve böyle bir davanın imkansız olacağını savunuyor. (Milliyet)